Milyonlarca kişi bekliyordu! "20 bin olacak diyeyim.." Bakan Bilgin'den çok önemli EYT ve asgari ücret açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu'nda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin konuşmasında EYT konusuna da değindi. EYT ile ilgili soruya yanıt veren Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma katıldı. Bakan Bilgin enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacaklarını söyledi.. Bakan Bilgin konuşmasında EYT konusuna da değindi. EYT ile ilgili soruya yanıt veren Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
"ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER MEMNUN OLACAKLAR"
Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge gelişmelerine ilişkin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli bilgiler verdi. Bakan Bilgin "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar" dedi.
HAYATİ YAZICI EYT İÇİN TARİH VERDİ
"KAMUOYUNDAKİ ASGARİ ÜCRET SÖYLENTİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu. Asgari ücret halen 5 bin 500 lira civarında bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.
"EYT DÜZENLEMESİ ARALIKTA"
Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."
EYT'DE SON DURUM
EYT düzenlemesinin çözümüne yönelik Bakan Bilgin açıklamalarda bulundu. Çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyleyen Bakan Bilgin soruları şu şekilde yanıtları: 'Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.'