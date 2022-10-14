Borç kapatmak için binlerce TL kredi… Finansbank, Denizbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi kampanyası! Borçları sıfırlayın!
Başka bankalarda dağınık olarak borcu tespit edilen müşteriler için tek bir bankadan kredi çekerek borç kapatma kredisi elde edilebilir. Bu krediyi alabilmek bağlamında lüzumlu şartları sağlamak yeterlidir.
14.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:06
Borç kapamak isteyenler bağlamında Finansbank, Garanti, Denizbank, TEB ve Akbank'tan kredi fırsatı geldi! Binlerce TL kredi alabileceksiniz! İşte merak edilen tüm ayrıntıların tamamı!
Bu şartlar her bankaya göre farklılık gösterebilir. Fakat borç kapatma kredisi faizleri düşük bulunduğu için ve tek bir bankaya borçlanacağı için ödemeler çok daha düzenli ve makul fiyatlı olacaktır.
Bu sebeple dağınık borca sahip olanlar için Finansbank, Denizbank, TEB, Garanti, Akbank tek kalemde borç kapamak için binlerce TL borç kapatma kredi kampanyası başlatmıştır.
Bir bankadan alınan kredi ile başka bütün bankalardaki borçlar aktarma tekniği ile rahatça ödeniyor. Borç kapatma kredisi için şartlar alttaki gibidir;