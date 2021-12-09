Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına gözler çevrildi. İşçi ve işveren tarafından pazarlık sürecinde olan asgari ücret zammının ilk rakamlarının bugün açıklanması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!