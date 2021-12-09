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Haberler Ekonomi Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesi için sona yaklaşıldı. Tüm gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak. Bilindiği üzere, 2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.577 lira olmuştu. Peki, 2022 Asgari ücret net brüt ne kadar oldu? Asgari ücret 2022 yılı son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL? İşte merak edilenler!

09.12.2021 09:50 - Son Güncelleme: 09.12.2021 09:51
Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına gözler çevrildi. İşçi ve işveren tarafından pazarlık sürecinde olan asgari ücret zammının ilk rakamlarının bugün açıklanması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AKTARDI
Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.

Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

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