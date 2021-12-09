Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesinin ardından milyonlarca kişi merakla maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırıyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.

09.12.2021 08:56 - Son Güncelleme: 09.12.2021 08:56
Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergesi hakkında "Engellilere ve devlet korumasında yetişen kişilere verilen kamuda istihdam hakkının düzenli bir şekilde işletilmesini temin ettik. Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 3600 ek gösterge bekleyenler araştırmalara başladı. Hürriyet'ten Noyan Doğan tüm merak edilenleri açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ

Soru: 2.5.1996 SGK girişim var. 1978 doğumluyum ve 7.777 ödenmiş prim günüm var. EYT yasası çıkarılırsa beni nasıl etkiler? Onu E.

Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!


Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda, ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre 25 yıl çalışıp, 5825 gün prim ödeyen, 56 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanıyor.

Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

Çalışma yılınız ve prim gün sayınız emeklilik için yetiyor ancak yaşınız emeklilik için yeterli değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme çıkarsa bundan yararlanırsınız.

Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!

3600 EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTIR

Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.

SON DAKİKA