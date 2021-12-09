Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Maaşlar artacak! 3600 ek göstergede emekli detayı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesinin ardından milyonlarca kişi merakla maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırıyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergesi hakkında "Engellilere ve devlet korumasında yetişen kişilere verilen kamuda istihdam hakkının düzenli bir şekilde işletilmesini temin ettik. Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 3600 ek gösterge bekleyenler araştırmalara başladı. Hürriyet'ten Noyan Doğan tüm merak edilenleri açıkladı.
3600 EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTIR
Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.