84 milyon dört gözle bu karara kilitlendi! AGİ dahil 2022'de tüm maaşlar artacak! Asgari ücrette büyük artış müjdesi yüzleri güldürdü!

Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti 2022'de uygulanacak ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantıda bir araya geliyor. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi beklentiler arasında yer alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 3. toplantı öncesinde tahmin edilen asgari ücret zammı hakkında önemli bilgiler paylaştı.