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Haberler Ekonomi Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

Asgari ücrette son dakika gelişmesi. Asgari ücret zammında ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı aralık ayının ilk haftasında yapılacak. Toplantı tarihlerinin ortaya çıkmasının ardından yeni tahminler ortaya çıkmaya başladı. Asgar ücrette son düzlüğe girilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 Ocak asgari ücret zammı ve asgari ücret toplantı tarihleri...

takvim.com.tr
16.11.2022 10:35 - Son Güncelleme: 16.11.2022 10:38
Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

Asgari ücret zammında gözler aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarında. Asgari ücrette bu yıl ilk kez alt sınır olarak enflasyon farkı esas alınacak.

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Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

Bilindiği gibi asgari ücrete son olarak temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında net asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu.

Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

ASGARİ ÜCRETİN ARALIK AYINDAKİ İLK GÖRÜŞMESİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

"Aralık ayının ilk haftasında başlayacak süreçten bahsediyoruz aslında bu süreç şimdiden başladı. Tartışmaların başlangıç noktasını oluşturacak önemli enstrümanlardan birisi için bilgi toplanmaya başladı."

Asgari ücret SARMAŞIĞI çözülüyor! Masaya yatırıldı! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! Kalem Kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...

O da asgari ücrette bilgi toplanacak genel bir araştırma. Değişik kesimlere, ekonomik aktörlere, asgari ücretle ilgili beklenti ile ilgili istekleri soruluyor.

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