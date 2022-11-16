Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!
Akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle birlikte araştırılmaya başlandı. 16 Kasım 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili olurken, 81 ilde milyonlarca araç sahibi güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarını öğrenmek için internet arama motorlarına yöneldi. Bu noktada BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı, ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi. İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyar LİSTESİ: Shell, Opet, BP...
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibatiyle akaryakıt fiyatları değişecek. Son olarak 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapılmıştı. Bu kez ise 17 Kasım 2022 itibariyle yeni bir indirim uygulanması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 93,17 dolar oldu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik başladı. İşte detaylar...
AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI
31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere de benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansımıştı.