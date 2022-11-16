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Haberler Ekonomi Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

Akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle birlikte araştırılmaya başlandı. 16 Kasım 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili olurken, 81 ilde milyonlarca araç sahibi güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarını öğrenmek için internet arama motorlarına yöneldi. Bu noktada BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı, ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi. İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyar LİSTESİ: Shell, Opet, BP...

16.11.2022 10:14 - Son Güncelleme: 16.11.2022 10:14
Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibatiyle akaryakıt fiyatları değişecek. Son olarak 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapılmıştı. Bu kez ise 17 Kasım 2022 itibariyle yeni bir indirim uygulanması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 93,17 dolar oldu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik başladı. İşte detaylar...

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Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI? BENZİN, MOTORİN, LPG...

17 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise indirim haberi bulunmuyor.

Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

AKARYAKIT FİYATLARI KASIM AYINA ZAMLA BAŞLAMIŞTI

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere de benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansımıştı.

Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere ise Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapılmıştı.

Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

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