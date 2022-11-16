Brent düştü AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 16 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir BP, Opet, Shell Benzin, motorin, LPG FİYATLARI!

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Bu gece itibatiyle akaryakıt fiyatları değişecek. Son olarak 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapılmıştı. Bu kez ise 17 Kasım 2022 itibariyle yeni bir indirim uygulanması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 93,17 dolar oldu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik başladı. İşte detaylar...