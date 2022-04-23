RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve merak edilen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti iftar programı düzenlendi ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal asgari ücrete ilişkin önemli, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme yaşandı ve detaylar araştırma konusu oldu. Peki asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

23.04.2022 18:41 - Son Güncelleme: 23.04.2022 18:41
📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti düzenlediği iftar programı sonrasında açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, asgari ücretle ilgili öenmli bir noktaya değildi ve büyük heyecan yarattı. Ekonomi gündeminden düşmeyen ve 2022 Ocak zammının ardından asgari ücrette yeniden artış yapılıp yapılmayacağı araştırmaları hız kazandı. Açıklamaların ardından asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme yaşanmış oldu ve asgari ücrete ek zam yapılacak mı sorusunun yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar!

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📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Mevcut hayat şartlarında pahalılığı gördüklerini ve bu durumla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bugün kendimiz de yaşıyoruz, basında da görüyoruz, muhalefet de dile getiriyor.

📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Mevcut hayat şartlarında bir pahalılık söz konusu. Bunun biz de farkındayız.

📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Bu pandeminin vermiş olduğu ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı ve hemen akabinde de maalesef Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş özellikle enerji fiyatlarında ve tüm dünyada gıda fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu.

📢Asgari ücret ile ilgili sevindirici gelişme! 🔔Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? 📌Açıklama geldi, iyileştirme haberi heyecanlandırdı!

Bununla ilgili hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elinden gelen tüm imkanları şu ana kadar sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor.

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