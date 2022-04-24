📌İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanları yayınlandı! 🔔Beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı... 🔊Deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi istihdam ediyor ve bu noktada her gün yayınlanan ilanlar iş arayanlar tarafından merakla araştırılıyor. İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanları yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Pek çok meslek dalında deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak, kariyerini hedefledikleri yönde ilanlara bakmak isteyenler öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmalı ve daha sonra ilanları inceleyerek kendilerine uygun olanlara başvuru yapabilirler. Beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı daha pek çok kadroya alım yapılacak.
Deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak ve ilanlar sürekli güncelleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve özel şirketler açık kadrolarına eleman alımı yapmak istedikleri için beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı gibi kadrolara ilan açıyor. Özel ve genel şartlar şirketlere göre farklılık gösteriyor ve daha önce çalışmamış olma şartı, en az ilkokul mezunu olmak gibi detaylar ön plana çıkıyor. İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR tarafından birçok branşta gerçekleştirilecek işçi alımları için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İlgili kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunu yazması yeterli olacak.
İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.