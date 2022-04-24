📌İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanları yayınlandı! 🔔Beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı... 🔊Deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak!

Deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak ve ilanlar sürekli güncelleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve özel şirketler açık kadrolarına eleman alımı yapmak istedikleri için beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı gibi kadrolara ilan açıyor. Özel ve genel şartlar şirketlere göre farklılık gösteriyor ve daha önce çalışmamış olma şartı, en az ilkokul mezunu olmak gibi detaylar ön plana çıkıyor. İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.