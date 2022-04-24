🚔2022 Nisan ayı bütçeye en uygun SUV araç modelleri, fiyatları! 📣SUV araç alacaklar yaşadı! 💸100 bin TL'nin altında ikinci el SUV araçlar!

SUV araç alacaklar yaşadı, binlerce kişi bütçesine uygun modeli tercih etmek istiyor ve bu nedenle sıfır yerine ikinci el piyasasına ilgi gösteriyor. Yaşam tarzı ve geniş ailelere uygun olan SUV modellere olan ilgi günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda ve ikinci el en uygun SUV fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 Nisan ayı bütçeye en uygun SUV araç modelleri, fiyatlarını haberimizde derledik. 100 bin TL'nin altında ikinci el SUV araçları inceleyerek otomobil bayilerine gitmeden önce hangi modeli alacağınıza karar verebilirsiniz.