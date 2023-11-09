17 BİN TL asgari ücret! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik maaşı,GSS primi, BES kesintisi, askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı...

Asgari ücretli 7 milyon vatandaşın büyük bir merakla beklediği an nihayet geldi. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlıyor. Bu önemli toplantılarda, çalışanların temel geçim kaynağı olan asgari ücret belirlenecek ve milyonlarca kişinin maaşlarına yansıyacak. Ancak sadece asgari ücret değil, aynı zamanda işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanmaları, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi birçok önemli ödeme ve destek de bu toplantılar kapsamında zamlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, çalışanlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki vatandaşlar, 2024 yılının başında yeni maaş ve ödeme düzenlemelerine hazırlıklı olmalı. İşte detaylar...