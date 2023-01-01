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Haberler Ekonomi Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi... 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girenler LİSTESİ!

Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi... 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girenler LİSTESİ!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayatımızda birçok alanda değişikler yaşanacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Asgari ücretten, harç pul bedellerine, pasaport ücretlerinden bankacılığa kadar hayatımıza yeni değişiklikler gelecek. 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlıyor.İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
01.01.2023 10:35 - Son Güncelleme: 01.01.2023 10:36
1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayatımızda birçok alanda değişikler yaşanacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Asgari ücretten, harç pul bedellerine, pasaport ücretlerinden bankacılığa kadar hayatımıza yeni değişiklikler gelecek. 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlıyor.İşte merak edilenler...

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1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

2023 Asgari ücret ne kadar oldu?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği verilecek.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: EHLİYET, AİLE CÜZDANI, PASAPORT GİBİ BELGELERE ZAM

Yayımlanan karara göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

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