18-45 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı
İŞKUR`dan KPSS şartsız işçi alım fırtınası başladı! En az 8.500 TL maaş ile anında online şekilde müracaat yapılabilirsiniz. 18 ile 45 yaşları arasında acilen hastanelere, bankalara alımlar yapılıyor.
Türkiye İş Kurumu temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur için yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR'da çalışmak isteyen herkesin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Başta İstanbul olmak üzere onlarca il KPSS'siz ilanlar arasında yer alıyor. İŞKUR üstünden yeni ve güncel personel alımına dair ilanlar yayınlanmaya devam etmekte Türkiye'nin değişik illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında devam etmekte.
Asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından istihdam edilenlerin 8 bin 500 TL asgari ücret alacağı kaydedildi. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'ne İŞKUR üzerinden alım yapılacağı açıklandı.
İşkur Boyacı, Temizlik Ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları!
İŞKUR üstünden yeni ve güncel personel alımına dair ilanlar yayınlanmaya devam etmekte Türkiye'nin değişik illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında devam etmekte.