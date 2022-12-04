18-45 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur için yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR'da çalışmak isteyen herkesin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Başta İstanbul olmak üzere onlarca il KPSS'siz ilanlar arasında yer alıyor. İŞKUR üstünden yeni ve güncel personel alımına dair ilanlar yayınlanmaya devam etmekte Türkiye'nin değişik illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında devam etmekte.