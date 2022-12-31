Ocak 2023’te %40 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 6.700 TL, Memura 12.276 TL! 6 aylık Enflasyon + 15 P. refah payı + İntibak zammı! 3.500 TL üstü maaş alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemden düşmüyor. 2023 Ocak Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başalandı. Milyonlarca SSK emeklisi açıklanacak rakamlara odaklandı. 2022 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam seviyesi amacıyla belirleyici etken olacak. Peki, Ocak 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak ayı SSK emekli zam tablosu!