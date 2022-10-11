Asgari ücret 9900 TL mi olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklaması
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Asgari ücretin 2023 Ocak ayından itibaren 9900 TL olacağı iddialarına ilişkin de açıklama yapan Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek." dedi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı enflasyonun üstünde mi olacak? Enflasyon asgari ücrete ne kadar yansıyacak? İşte Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamaları ve asgari ücrette zam formülü...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 9900 TL iddiasıyla ilgili olarak "Rakam telaffuz etmek doğru değil" dedi.
İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar
Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var.
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklaması | Video
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TÜM FORMÜLLER
Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış daha geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Son dönemde yapılan açıklamalar ise ipucunu verdi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. İşte bu formüller…