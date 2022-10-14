Bu ay yalnızca emekliye ödenecek tutar açıklandı! Maaşa ek 7.000-8.000 ve 10.000 TL veriliyor!
Ülkemizde yaşam sürdüren çoğu emekli aynı zamanda çalıştığı için aylık gelir düzeyi tatmin edicidir. Ancak çalışma hayatından çıkmış ve emekli vatandaşlar için emekli maaşı yeterli olmamaktadır. Tam bu noktada emekliler amacıyla belli başlı dönemlerde ödemeler sunuluyor.
14.10.2022 09:25 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:25
Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu! Emeklilerin desteklenmesine yönelik Ekim ayı itibariyle 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çok sayıda emekliye 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı ifade ediliyor! İşte bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye emekli ödemesi alındığı takdirde geri ödemesi söz hususudur. Bu geri ödeme de aylara göre kendi içerisinde planlanmaktadır.