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Memur ve emekliye 3'lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Memurlar ve emeklilerin Ocak zamları adım adım yaklaşıyor. Zam oranları için da ipuçları geliyor. Artışa ilişkin 3 ayrı tahmin bulunuyor. Ayrıca ek iyileştirme sinyalleri de var. Peki memurları ve emeklileri Ocak'ta neler bekliyor? İşte meslek meslek emekli ve memurların zamlı maaşları

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
11.10.2022 12:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 12:31
Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Yılın sonuna yaklaşılırken, 2023 zamları merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için Aralık'ta toplanacak komisyon kararı beklenirken, memurlar ve emekliler ise zam oranlarında belirleyici olan enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

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Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 8 artışa ilaveten alacağı farkı ortaya koyacak. Bunun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 çıktı.

Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Bu veri, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını da ortaya koydu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise ipucu veriyor. 3 ayrı tahmin bulunuyor. İşte bu tahminlere göre zam oranları:

Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

İŞTE ENFLASYONA GÖRE ZAM FORMÜLLERİ
FORMÜL 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'a ulaşacak.

Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

FORMÜL 2: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 67.73 çıktı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.83 olarak gerçekleşecek. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'ü bulacak.

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