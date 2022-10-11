Memur ve emekliye 3’lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

İŞTE ENFLASYONA GÖRE ZAM FORMÜLLERİ

FORMÜL 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'a ulaşacak.

