Memur ve emekliye 3'lü zam formülü! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Memurlar ve emeklilerin Ocak zamları adım adım yaklaşıyor. Zam oranları için da ipuçları geliyor. Artışa ilişkin 3 ayrı tahmin bulunuyor. Ayrıca ek iyileştirme sinyalleri de var. Peki memurları ve emeklileri Ocak'ta neler bekliyor? İşte meslek meslek emekli ve memurların zamlı maaşları
İŞTE ENFLASYONA GÖRE ZAM FORMÜLLERİ
FORMÜL 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'a ulaşacak.
FORMÜL 2: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 67.73 çıktı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.83 olarak gerçekleşecek. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'ü bulacak.