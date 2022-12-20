ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK? 2023 zamlı asgari ücret TABLOSU! TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2023! Asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika kaç TL?

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün saat 14:00'da başladı ve 3 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan komisyon hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Toplantı bitiminde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları sonrası 'Asgari ücret 9 bin TL mi olacak?' sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte flaş asgari ücret zammı hakkında gelişmeler...