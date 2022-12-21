Bağcılar'da doktoru döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet için girdim, doktor uyardı
Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada, doktor Mahmut Doğan'ı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan saldırgan Yasin İ.'nin ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için girdiğim sağlık occağında, çıkışta doktorla karşılaştım. İzin almam gerektiğini söyledi, ben de özür diledim. Çıkışa yöneldiğim sırada doktor beni takip edince, aramızda bir arbede yaşandı. İstemeden de olsa olay bu noktaya geldi" iddiasında bulundu. Tutuklanan şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, gazetecilerin 'Neden doktora saldırdınız?' sorusuna, 'Kendisi saldırdı' karşılığını verdi.
Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde Doktor Mahmut Doğan'a yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İ., olay yerinde polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.
Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin İ, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yasin İ, hakimlikte verdiği ifadede, "Lavabo ihtiyacımı gidermek için sağlık ocağına girdim. Lavaboda sigara içmedim, ihtiyacımı giderdim. Çıkınca da doktorla karşılaştım. Bana tuvalete girmek için izin alman gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyerek, çıkışa yöneldim. Ancak beni takip etti ve çıkışta aramızda bir arbede yaşandı. Olay istemeden bu noktaya geldi" dedi.
"SENİ PARÇALARIM' DEDİ"
Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan şunları söylemişti;
"30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler"