Bağcılar’da doktoru döven saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet için girdim, doktor uyardı

"SENİ PARÇALARIM' DEDİ"

Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan şunları söylemişti;

"30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler"