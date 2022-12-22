100 milyonluk miras oyunu! 'Şizofreni' tuzağıyla kardeşini devre dışı bıraktı
Kardeşten kardeşe miras oyunu... Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B. şoka uğradı. İşte 100 milyonluk miras oyununun ayrıntıları...
Kardeşten kardeşe 100 milyonluk miras oyunu... Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat B. genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat B., hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok bile uygulandı. B.'nın yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna B., babasına vasi atanmasını istedi.
KARDEŞİ 100 MİLYONLUK MİRASTAN ÇIKARDI
Berna B. vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvurması ile birlikte, erkek kardeşi Erdem B. tarafından 100 milyon liradan fazla mirasın vekaletle üzerine geçirildiğini, kendisinin ise mirasçılıktan çıkarıldığını öğrendi.
MAHKEME 'SAĞLIKLI' RAPORUNUNU DİKKATE ALDI
Hukuk mücadelesi başlatan Berna B., babası hakkında erkek kardeşi tarafından Ankara'daki bir hastaneden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu alındığını öğrenirken, gerçek dışı olduğu gerekçesiyle yeniden rapor alınması talebinde bulundu.
ATK RAPORU ÜST KURULA GÖNDERİLDİ
Berna B.'nin Avukatı Mehmet Seymenoğlu karara itiraz etti. Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.