Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Yeni yılda net asgari ücret bekar çalışanlar için bin 603 lira 12 kuruştan 2 bin 20 lira 90 kuruşa, brüt asgari ücret de 2 bin 29 lira 50 kuruştan 2 bin 558 lira 40 kuruşa çıkacak. Böylece net asgari ücrette 417 lira 78 kuruş artış gerçekleşmiş olacak.