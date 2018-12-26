Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı
1 Ocak'ta asgari ücret yüzde 26.05 zamlanacak. Asgari ücretteki artışla tüm çalışanlara her ay verilen AGİ ve işsizlik maaşı da artacak. Peki ama asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? 2019 AGİ belli oldu mu?Asgari ücretle ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 01:41:00 Güncelleme: 07:58:34
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