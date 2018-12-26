Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

1 Ocak'ta asgari ücret yüzde 26.05 zamlanacak. Asgari ücretteki artışla tüm çalışanlara her ay verilen AGİ ve işsizlik maaşı da artacak. Peki ama asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? 2019 AGİ belli oldu mu?Asgari ücretle ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 01:41:00 Güncelleme: 07:58:34
Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Yeni yılda gelirler artacak. 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra tüm çalışanları ve işsizleri de yakından ilgilendiren ücret belirlendi. 2019'da geçerli olacak asgari ücrete yüzde 26.05 zam kararlaştırıldı.

Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Yeni yılda net asgari ücret bekar çalışanlar için bin 603 lira 12 kuruştan 2 bin 20 lira 90 kuruşa, brüt asgari ücret de 2 bin 29 lira 50 kuruştan 2 bin 558 lira 40 kuruşa çıkacak. Böylece net asgari ücrette 417 lira 78 kuruş artış gerçekleşmiş olacak.

Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni net asgari ücret evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlilerde 2 bin 155 lira 22 kuruş, eşi çalışan 3 çocuklularda 2 bin 116 lira 84 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Yeni asgari ücret sadece bu maaşı alanları değil, tüm çalışanları, işsizleri, kendi işini yapanları, erken emeklilik için borçlanma planlayanları da etkileyecek.

Asgari ücret 2019'da ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Asgari ücretle birlikte tüm çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek.

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