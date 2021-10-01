Artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara uyarı! Ok yaydan çıktı o grup çok şanslı! Altın fiyatlarına bakanın eli yanıyor! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Gram altının 535 TL'lerde bile alım yapmayacağını ve beklemenin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Memiş, yükselişin ardından gram altında görülen düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyerek, bu düşük fiyatlamaların kalmasının çok zor olduğunu ve bundan dolayı da panikle satış pozisyonunun alınmaması gerektiğini ifade etti.