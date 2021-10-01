BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim! BİM’de bu Cuma egzersiz ürünleri dikkat çekiyor! Pilates topu, koşu bandı, dumbell…

BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim'de özellikle spor yapanlar için çeşitli egzersiz ekipmanlarından ayakkabı, kıyafet ve çantaya kadar birçok seçenek sunuluyor. Bunların yanı sıra havalar soğurken battaniye çeşitleri, patikler, mutfak yardımcılarınız olan cam ürünler, çocuklar için kitaplar dikkat çekenler arasında yer alıyor. BİM'de bu Cuma Smart Fit Akıllı Bileklik Pssw01 oldukça ilgi görüyor, mini masaj aleti ve vücut analiz baskülünü de evinizde keyifle kullanabilirsiniz. İşte bugün size bekleyen BİM aktüel ürünler…