BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim! BİM’de bu Cuma egzersiz ürünleri dikkat çekiyor! Pilates topu, koşu bandı, dumbell…
Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim bugün satışa çıktı. Özellikle spor yapmayı sevenleri mutlu edecek pek çok ürün fırsatı uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Her Salı ve Cuma günleri farklı ürünleri vatandaşlara sunan BİM'de pilates topundan koşu bandına, dumbelldan boks torbasına, fitness eldiveninden el ayak bilek ağırlıklarına, karın kasın geliştiricilerden pilates çemberine daha çeşitli ürünlerde indirimler var. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
01.10.2021 09:32
- Son Güncelleme: 01.10.2021 09:32
BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim'de özellikle spor yapanlar için çeşitli egzersiz ekipmanlarından ayakkabı, kıyafet ve çantaya kadar birçok seçenek sunuluyor. Bunların yanı sıra havalar soğurken battaniye çeşitleri, patikler, mutfak yardımcılarınız olan cam ürünler, çocuklar için kitaplar dikkat çekenler arasında yer alıyor. BİM'de bu Cuma Smart Fit Akıllı Bileklik Pssw01 oldukça ilgi görüyor, mini masaj aleti ve vücut analiz baskülünü de evinizde keyifle kullanabilirsiniz. İşte bugün size bekleyen BİM aktüel ürünler…