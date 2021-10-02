Kefil ya da teminat koşulu olmadan alın! Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta!

10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Ülkemizde dijital bankacılığın bayrak taşıyıcısı olarak ilgi çeken Enpara, yeni masrafsız kredi kampanyasıyla gene çığır açıyor. Üstelik belge, kefil ya da teminat koşulu da yok. Yenilikler her yerde bulunduğu gibi bankacılık pazarında de devamlı olmaktadır. Finansman bölümünde şimdiye kadar oluşturulan bu yeniliklerin belki de en köklüsü dijital kredi ile eş güdümlü hayatımıza dahil olanıdır. Masraflar normal bireysel kredi ile aynıdır. Yani dijital kredi başvuruları için de banka sizden "Hayat Sigortası" ve "İşlem Ücreti" gibi kesintiler uygularlar.