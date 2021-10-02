Kefil ya da teminat koşulu olmadan alın! Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta!
Masrafsız bankacılık olarak da tanınan dijital kredi peki tam olarak nedir? Bu harika olanağın nimetlerinden bizler nasıl istifade edebiliriz ve en mühimi hangi bankalar veriyor? Gelir belgesiz ve süratli kredi çekmek isteyenler, bu müjdeli haber tam size göre. İhtiyaç kredisi belirli bir vade boyunca aylık eşit taksitler durumunda geri ödenen bir bireysel kredidir. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en çok 50.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Ülkemizde dijital bankacılığın bayrak taşıyıcısı olarak ilgi çeken Enpara, yeni masrafsız kredi kampanyasıyla gene çığır açıyor. Üstelik belge, kefil ya da teminat koşulu da yok. Yenilikler her yerde bulunduğu gibi bankacılık pazarında de devamlı olmaktadır. Finansman bölümünde şimdiye kadar oluşturulan bu yeniliklerin belki de en köklüsü dijital kredi ile eş güdümlü hayatımıza dahil olanıdır. Masraflar normal bireysel kredi ile aynıdır. Yani dijital kredi başvuruları için de banka sizden "Hayat Sigortası" ve "İşlem Ücreti" gibi kesintiler uygularlar.
Dijital Kredi Onay Süreci Nasıl İşlemektedir?
Dijital kredi başvurusunda bulunduktan sonra sistem direk kredi notu değerinizi sorgular. Bunun ile birlikte diğer bankalarda var olan kredilerinizi Türkiye Bankalar Birliği üzerindeki ortak ağdan görür. Şayet herhangi bir krediniz için sorun yok ise yaklaşık olarak 4 ile 6 dakika içinde onay verir.
Dijital Kredi Masrafı Ne Kadar?
Masraflar normal bireysel kredi ile aynıdır. Yani dijital kredi başvuruları için de banka sizden "Hayat Sigortası" ve "İşlem Ücreti" gibi kesintiler uygularlar.
Dijital kredi nasıl kullanılır?
Uzun vakittir dijital kredi altında merak edilen bu kampanyanın en merak edilen sorularının başında gelen ise bunun nasıl kullanılacağı oluyor.