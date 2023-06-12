Arnavutköy Emlak Konut kura ne zaman çekilecek? THY Yenişehir evleri kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 örnek ödeme planı!

Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi kapsamında başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar alındı. Sırada kura çekimi var. Katılım şartlarını sağlayanlar kura ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Peki Arnavutköy Emlak Konut kura ne zaman çekilecek?