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Haberler Ekonomi 1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar...

1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar...

EYT ile erken emeklilik sistemi yenilendi. Bunun ardından 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Ülkemizde SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları ve prim eşitlemesi konuları ile ilgili yapılan düzenlemeler sıklıkla araştırılıyor. Peki, gündemdeki erken emeklilik formülleri neler? Yeni düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.06.2023 09:33 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:33
1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar... EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo!

EYT sonrası milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı tanındı. Şimdi gözler EYT sonrası için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Özellikle 2000 sonrası işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini merakla beklemeye başladı. Ev hanımlarına yapılacak düzenlemeyle birlikte 2000 sonrası sigortalıların emekliliğini kolaylaştıracak adımlar masaya geldi. Peki, kimlere erken emeklilik hakkı tanınacak? Şartlar ne olacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

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1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar... EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo!

Türkiye'de geçtiğimiz yıl özellikle çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleşti.

1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar... EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo!

Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bunlardan bazıları.

1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar... EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo!

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde.

1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar... EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo!

Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

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