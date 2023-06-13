1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar...
EYT ile erken emeklilik sistemi yenilendi. Bunun ardından 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Ülkemizde SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları ve prim eşitlemesi konuları ile ilgili yapılan düzenlemeler sıklıkla araştırılıyor. Peki, gündemdeki erken emeklilik formülleri neler? Yeni düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...
13.06.2023 09:33 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:33
EYT sonrası milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı tanındı. Şimdi gözler EYT sonrası için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Özellikle 2000 sonrası işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini merakla beklemeye başladı. Ev hanımlarına yapılacak düzenlemeyle birlikte 2000 sonrası sigortalıların emekliliğini kolaylaştıracak adımlar masaya geldi. Peki, kimlere erken emeklilik hakkı tanınacak? Şartlar ne olacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...