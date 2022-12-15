Aralık bitiyor A101'in aktüel kataloğu güncellendi! 24,90'a düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
A101'de yeni haftanın yıldızları belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile duyuruldu. Milyonlarca müşterinin sıklıkla uğradığı zincir marketlerin aktüel kataloğu da yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar önce kataloğu inceliyor sonra marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Aralık ayının son günlerinde gıda ürünlerinde bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Yağ, tuvalet kağıdı ve teknolojik ürünler, mobilya, beyaz eşyada fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...
15.12.2022 16:44 - Son Güncelleme: 15.12.2022 16:44
Aralık ayının son günlerine girilmesiyle birlikte zincir marketleri de yeni kataloğunu açıklıyor. Yeni haftada A101 mağazaları aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere elektronik ürünlerden züccaciyeye bir çok üründe her hafta indirimler yapılıyor. Bu hafta ise özellikle yağ ve tuvalet kağıdı A101'de indirime girdi. 1 litrelik sıvı yağ bu hafta A101'de 36,00 TL'den satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde hemen ayçiçek yağını indirimden alabilirsiniz. 3 katlı tuvalet kağıdı ise 24, 90'a düştü. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden A101 güncel aktüel kataloğunu inceleyiniz. İşte çeşitliliğin bol olduğu A101 aktüel kataloğu tam liste.