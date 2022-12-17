100.000 TL, 200.000 TL'den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…
Cüzdanında bu parayı bulana piyango çıkmış gibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman. Büyük hatalara sahip paralar genelde piyasada bulunmamaktadır. Fakat imzalar ya da paraların altında yer alan bilgilendirici detaylar gibi kısımlarda olan ufak hatalar gözden kaçabilmektedir. Bu tarz ince detaylara dikkat ederseniz elinizde ki serveti kaptırmış olmazsınız.
17.12.2022 09:33 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:33
Matbaalar için en güvenilir kurumlardan biri demek yanlış olmaz. Buradan çıkan her banknot detaylı bir inceleme aşamasından geçer. Fakat bazı ince detaylar incelemelerde uzmanların gözünden kaçabilmektedir. Bu durum oldukça nadir olduğundan hatalı banknotlar oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır.