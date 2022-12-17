100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Matbaalar için en güvenilir kurumlardan biri demek yanlış olmaz. Buradan çıkan her banknot detaylı bir inceleme aşamasından geçer. Fakat bazı ince detaylar incelemelerde uzmanların gözünden kaçabilmektedir. Bu durum oldukça nadir olduğundan hatalı banknotlar oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır.