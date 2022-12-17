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Haberler Ekonomi 100.000 TL, 200.000 TL'den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

100.000 TL, 200.000 TL'den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Cüzdanında bu parayı bulana piyango çıkmış gibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman. Büyük hatalara sahip paralar genelde piyasada bulunmamaktadır. Fakat imzalar ya da paraların altında yer alan bilgilendirici detaylar gibi kısımlarda olan ufak hatalar gözden kaçabilmektedir. Bu tarz ince detaylara dikkat ederseniz elinizde ki serveti kaptırmış olmazsınız.

takvim.com.tr
17.12.2022 09:33 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:33
100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Matbaalar için en güvenilir kurumlardan biri demek yanlış olmaz. Buradan çıkan her banknot detaylı bir inceleme aşamasından geçer. Fakat bazı ince detaylar incelemelerde uzmanların gözünden kaçabilmektedir. Bu durum oldukça nadir olduğundan hatalı banknotlar oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır.

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100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Hatalı Basımlar Servet Sahibi Yapıyor!

Hatalı paralar sayesinde milyoner olan kimselerle ilgili birçok haber bulunmaktadır. Haberlere konu olan insanlar bazen bu paraları koleksiyonerlere satıp kendilerine iş kurabilmekte ya da ihtiyaçlarını gidermektedir.

100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Bazı kişiler ise bu tarz paraları kendine saklayıp bir hatıra olarak tutmayı tercih etmektedir. Genelde saklama ya da satma kararına etki eden paranın değeri olmaktadır.

100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Bazı hatalar çok fazla değerli olmamaktadır. Çünkü önemsiz bir detaydan kaynaklanmaktadır. Harf karışıklığı, yazının standart dışı bir şeklide yazılmış olması bu duruma örnektir.

100.000 TL, 200.000 TL’den alıcı buluyor! Cüzdanında bu parayı bulan servet sahibi olur! Fırsatı kaçıran bin pişman…

Ama bazı hatalar oldukça büyük olmakta ve işte büyük para getiren banknotlar bu paralar olmaktadır. Bunu nasıl atlamışlar denilecek kadar büyük hataları içeren paraları sahipleri genelde satmayı seçmektedir.

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