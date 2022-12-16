Kripto kahininden yeni yorum! Zirveden düşmeyecek parite geliyor! 16 Aralık 2022 BTC, Ethereum güncel fiyatları...

ETHEREUM VE BITCOIN NE OLUR?

Bitcoin ile ilgili teknik alaniz yapan Yorak, bitcoin ve etherium şu yorumları yaptı:

"Geçtiğimiz hafta boyunca yatay fiyat hareketine devam eden ve bu hafta başında küresel piyasalardan da destek alan Bitcoin, Salı günü beklenti altında gelen enflasyon verisiyle bir ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Dün de bu olumlu havayı sürdüren ve FED faiz kararına kadar 18.300$ seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla geri çekildi. Ek olarak Binance'in Salı günü çekimleri durdurması ve vadeli işlemlerde teknik hatalar sebebiyle stres yaşayan kripto para piyasası yeni günde bundan kurtulmaya ve güven tazelemeye çalışıyor. Bitcoin için 18.400$ ve 18.900$ seviyeleri direnç noktası olurken, aşağıda 17.350$ ve 17.000$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.