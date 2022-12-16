Kripto kahininden yeni yorum! Zirveden düşmeyecek parite geliyor! 16 Aralık 2022 BTC, Ethereum güncel fiyatları...
FTX krizi sonrasında bir süredir kripto paralarda olumlu hava devam ediyordu. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş kaydeden ve ABD enflasyon verileriyle birlikte pozitif aseyreden kripto paralarda FED kararı sonrası geri çekilme başladı. Yatırımcı, kripto paralardaki ani düşüşü merak ederken, düşüsün devam edip etmeyeceğini ve bu konudaki ekonomistlerin yorumlarını merak ediyor. Yatırımcılar ise konuyla ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Kripto kahini yaptığı açıklamalar sonrası yeni 2 Altcoin hakkında tavsiyelere bulundu. İşte detaylar...
FTX krizinden sonra 1000$ seviyelerini test eden ve o günden bu yana minör bir yükseliş trendi başlatan Ethereum, hafta başından bu yana olumlu fiyatlamasına devam ediyordu. Dün açıklanan FED faiz kararı ile birlikte Salı günü enflasyon verisi sonrası 1350$ seviyelerini gören Ethereum aldıklarını bir miktar geri verdi ve şu anda 1281$ desteğinin hemen üzerinde yer alıyor. Fibonacci 0.382 seviyesine denk gelen 1324$ seviyesi şu anda ulaşılması gereken ilk bölge olarak karşımıza çıkarken Majör düşen trendin üzerinde kalıcılık devam etmeli. Aşağıda ise 1200$ seviyeleri destek bölgesi konumunda bulunuyor.
ETHEREUM VE BITCOIN NE OLUR?
Bitcoin ile ilgili teknik alaniz yapan Yorak, bitcoin ve etherium şu yorumları yaptı:
"Geçtiğimiz hafta boyunca yatay fiyat hareketine devam eden ve bu hafta başında küresel piyasalardan da destek alan Bitcoin, Salı günü beklenti altında gelen enflasyon verisiyle bir ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Dün de bu olumlu havayı sürdüren ve FED faiz kararına kadar 18.300$ seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla geri çekildi. Ek olarak Binance'in Salı günü çekimleri durdurması ve vadeli işlemlerde teknik hatalar sebebiyle stres yaşayan kripto para piyasası yeni günde bundan kurtulmaya ve güven tazelemeye çalışıyor. Bitcoin için 18.400$ ve 18.900$ seviyeleri direnç noktası olurken, aşağıda 17.350$ ve 17.000$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
KRİPTO KAHİNİNDEN YENİ YORUM
DonAlt takma isimli popüler kripto para kahini takipçilerine hiper yükseliş tahminini açıkladı;
"Bu günlük yeşil mumun tutmasını ummak zorundayız. Bunun altında bir yerde işlem yapmak istemezsiniz, bu şüpheli görünmeye başlar, ancak tuttuğu sürece hiper yükseliş bekleyeceğim. Bu bana mantıklı geliyor… Risk almak için imkana sahibim ve bunun iyi bir risk-ödül düzeni olduğunu düşünüyorum çünkü ödül çok büyük ve bu risk oldukça küçük."