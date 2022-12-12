Aralık ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Doğalgaz yardımından faydalananlar ve faydalanmak isteyenler 2022-2023 Doğarlgaz parası ödeme takvimini araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte asgari ücrete, emekli ve memura zam gelecek. Zamdan sosyal yardım alanlar da faydalanacak. 2023 yılında Doğalgaz yardımlarına da zam gelebilir. Peki Aralık ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Aralık, Ocak ayı doğalgaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak sorusu sıkça araştırılıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri eçtiğimiz eylül ayında başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden ihtiyaç sahipleri faydalanabiliyor. Bu kapsamda 900 TL ila 2500 TL arasında maddi destek sağlanıyor. Peki Aralık ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2022-2023 haberimizde!
ARALIK AYI DOĞAL GAZ YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Doğal gaz fatura desteği ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında başlayan başvurular ardından ödeme tarihleri bekleniyor. Geçtiğimiz ay ikinci hafta ödenmeye başlayan doğalgaz tüketim yardımının bu ay da yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı. Yardım tutarı, 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırılmıştı. Vatandaşlar, e-Devlet'ten başvurularını yapacak ve başvuru onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.