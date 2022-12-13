EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı? Başkan Erdoğan'dan flaş EYT açıklaması
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan, "Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız henüz tamamlanmadı. EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu." dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde takvim netleşmeye başladı. Düzenleme kapsamında hak kazanan milyonlarca vatandaş yapılması gerekenleri merak ediyor. Peki EYT düzenlemesininde başvurular ve aylık ödemeleri ne zaman başlayacak? Borçlanma için düzenleme mi beklenmeli? AK Parti'den de beklenen EYT açıklaması geldi. İşte merak edilen soruların tüm cevapları...
Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamada bulundu.
2023'E KADAR MASAMIZDAN KALKACAK
Başkan Erdoğan, "Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz." dedi.
Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
KAÇ KİŞİ EYT'DEN YARARLANACAK?
"EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.
Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:
"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."