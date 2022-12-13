ŞOK 13-20 aralık indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! Aktüel ürünler kataloğu az evvel belli oldu! 12'li tuvalet kağıdı 50 TL'ye düştü!
ŞOK'ta bu haftanın ürünleri belli oldu. 13 Aralık'tan başlayıp 20 Aralık'a kadar sürecek indirimli ürünler satışa çıktı. Kataloğa göre bazı ürünlerin indirim süresi 13 Aralık'ta sona erecek. Yeni katalogda kışlık giyim ürünleri, mobilya ve oturma grubu, elektronik ürünler, züccaciye, kişisel bakım, temizlik ve gıda ürünlerinde indirimler yer alıyor. İşte ŞOK 13-20 aralık indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022!
13.12.2022 15:28 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:29
ŞOK'un bu haftaya özel kataloğu yayımlandı. Ocak ayı gelmeden hemen önce ŞOK marketlerine gidip alabilirsiniz. Peki bu hafta ŞOK'ta indirimli ürünler neler? Kavurma Sacı 129,90, 3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 99,95, Altus 7103 L 7 KG 1000 Devir Çamaşır Makinesi 4999, GoldMaster SuperTurbo GM-7593K Elektrikli Süpürge Kırmızı 5999, Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 249,90, Familia Aile Eko Tuvalet Kağıdı 50 TL, Gıda ürünlerinde de Mis Dilimli Tost Peynir 129,95, İçim Labne 35,50, Lio Salamura Siyah Zeytin 33,95 TL'ye düştü. İşte ŞOK 13-20 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...