Aralık 2022 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! TC Kimlik NO: 2,4,6,8 olanlara ÖDEME TAKVİMİ!

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin yeni yılda ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Aralık ayına az bir zaman kala çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar haberimizde...