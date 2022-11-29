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Haberler Ekonomi VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

Konut kredisinde detaylar oldukça merak ediliyor. Vakıfbank tarafından duyurulan Sarı Panjur Kampanyası ise en çok rağbet görenler arasınd ayerini aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.11.2022 09:54 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:54
VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak isteyenler ev almak için uygun kredi arayışına başladı. Vakıfbank'tan ise uzun zamandır beklenen müjde geldi. Sarı panjur kredi kapmanyası ile %1,20 faizle vatandaşlara veriliyor. İşte kredi hakkında tüm merak edilenler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

-Uygun faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır.

-Kampanya, yeni konut alımları için geçerlidir.

-Kredili hayat sigortası zorunludur.

VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

YEŞİL KONUT KREDİSİ

A ve B enerji sınıfı verimli konutlar dünyamız ve geleceğimiz için değer yaratıyor. Enerji verimli konutlara özel Yeşil Konut Kredisi ile sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlarken yüksek enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak bütçe dostu konut sahibi olabilirsiniz.

VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

Kredinin Özellikleri

🔶Tamamlanmış veya yapımı süren A ve B sınıfı enerji verimli konutlar kampanyadan yararlanacaktır.

🔶Satın alacağınız konutun Enerji Kimlik Belgesi sorgulamasını aşağıdaki sitelerden yapabilirsiniz:

-https://www.turkiye.gov.tr/csb-enerji-kimlik-belgesi-sorgulama
-https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb


VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

🔶Uygun faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle kredi sahibi olabilirsiniz.

🔶Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır.

🔶Kampanya, belirli il ve ilçelerden yeni konut alımları için geçerlidir.

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