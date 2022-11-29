VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli

Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak isteyenler ev almak için uygun kredi arayışına başladı. Vakıfbank'tan ise uzun zamandır beklenen müjde geldi. Sarı panjur kredi kapmanyası ile %1,20 faizle vatandaşlara veriliyor. İşte kredi hakkında tüm merak edilenler..