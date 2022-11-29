VAKIFBANK Sarı Panjur İlk Evim Konut Kredisi! Azalan, artan, sabit TAKSİT SEÇENEKLERİ %1,20 oranla 120 ay vadeli
Konut kredisinde detaylar oldukça merak ediliyor. Vakıfbank tarafından duyurulan Sarı Panjur Kampanyası ise en çok rağbet görenler arasınd ayerini aldı. İşte detaylar...
29.11.2022 09:54 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:54
YEŞİL KONUT KREDİSİ
A ve B enerji sınıfı verimli konutlar dünyamız ve geleceğimiz için değer yaratıyor. Enerji verimli konutlara özel Yeşil Konut Kredisi ile sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlarken yüksek enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak bütçe dostu konut sahibi olabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri
🔶Tamamlanmış veya yapımı süren A ve B sınıfı enerji verimli konutlar kampanyadan yararlanacaktır.
🔶Satın alacağınız konutun Enerji Kimlik Belgesi sorgulamasını aşağıdaki sitelerden yapabilirsiniz:
-https://www.turkiye.gov.tr/csb-enerji-kimlik-belgesi-sorgulama
-https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb