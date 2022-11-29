30 gün içinde müracaat etmeleri halinde...EYT, 4D’li taşeron işçilere kadro, asgari ücret zammı ve refah payı bombası!

Yaklaşık 17.5 milyon memur ve emekli, 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi ve 50 bin geçici işçinin beklediği güzel haberlerin müjdesi veriliyor. Ocak ayı memurlar ve emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 zam + enflasyon payı eklenecek.