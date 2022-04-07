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Haberler Ekonomi Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

2021 yılının son çeyreğinde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden ötürü fahiş fiyatlar aracılığı ile satışa sunulan ikinci el ve sıfır kilometre araçlar, otomotiv sektöründe uzun bir süre sonra durgunluğun yaşanmasına sebep oldu. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan MASFED Genel Başkanı, hareketliliğin başlayacağı o tarihe işaret etti. İşte araç satış piyasasına ilişkin haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
07.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 07.04.2022 10:17
Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Geride bıraktığımız yılın son aylarında yükseliş trendine giren dolar kuru, beraberinde altın fiyatlarının ve diğer döviz kurlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Tarihi zirveyi gören döviz kurlarından ve altın piyasasından sonra gündelik hayatta hizmetin satın alındığı her sektöre yüksek oranlı zamlar yansıtılmış, yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise otomotiv sektörü olarak karşımıza çıkmıştı.

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Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Eylül- Aralık 2021 tarihleri arasında yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler, 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlemiş olan kabine toplantısından çıkan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi kapsamında bir nebze de olsa kontrol altına alınabilmişti.

Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Bir gecede sert bir düşüş yaşaması sağlanan piyasalardan sonra araç satış fiyatlarına yapılan zamların geri alınacağı konusunda ümitlenen vatandaşlar, yeni yıla girilmesi ile birlikte hayal kırıklığına uğradılar.

Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Ocak ayı itibari ile dalgalı seyirlerine devam eden ekonomi piyasaları, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tekrar yükseliş trendine girdiler.

Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Ekonomi piyasalarında yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler, satış fiyatlarına indirim yapılması beklenen ikinci el ve sıfır kilometre araçların fiyatlarına tersi yönde daha da zam yapılmasına sebep oldu.

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