Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı

Geride bıraktığımız yılın son aylarında yükseliş trendine giren dolar kuru, beraberinde altın fiyatlarının ve diğer döviz kurlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Tarihi zirveyi gören döviz kurlarından ve altın piyasasından sonra gündelik hayatta hizmetin satın alındığı her sektöre yüksek oranlı zamlar yansıtılmış, yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise otomotiv sektörü olarak karşımıza çıkmıştı.