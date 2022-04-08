KPSS şartsız, kura ile! 5 bin geçici işçi alınıyor! İŞKUR OGM orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, bahçıvan, işletme elektronik bakımcısı başvuru ekranı!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; OGM 5000 geçici işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular 11 Nisan itibariyle başlayacak. 18 yaşını tamamlanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar başvuruda bulunabilecek. İlanın duyurulmasının ardından binlerce kişi kadro dağılımını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. Peki OGM 5 bin geçiçi işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin işçi alımı kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...