KPSS şartsız, kura ile! 5 bin geçici işçi alınıyor! İŞKUR OGM orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, bahçıvan, işletme elektronik bakımcısı başvuru ekranı!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; OGM 5000 geçici işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular 11 Nisan itibariyle başlayacak. 18 yaşını tamamlanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar başvuruda bulunabilecek. İlanın duyurulmasının ardından binlerce kişi kadro dağılımını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. Peki OGM 5 bin geçiçi işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin işçi alımı kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; OGM 5000 geçici işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular 11 Nisan itibariyle başlayacak. 18 yaşını tamamlanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar başvuruda bulunabilecek. İlanın duyurulmasının ardından binlerce kişi kadro dağılımını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. Peki OGM 5 bin geçiçi işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin işçi alımı kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...
BU KEZ 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALINACAK!
OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.
Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.