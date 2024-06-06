Araç sahiplerini ilgilendiren haber az önce geldi. Sektör kaynaklarına göre yarın geceden itibaren benzine 1,35 TL, motorine ise 1 TL indirim gelecek.
Milyonlarca araç sahibini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim başladı.
Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.
Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.
HEM BENZİNE HEM DE MOTORİNE İNDİRİM
Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,09 TL'ye, Ankara'da 41,06 TL'ye ve İzmir'de 41,31 TL'ye düşecek.