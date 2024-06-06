Milyonlarca araç sahibini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim başladı.

Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

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HEM BENZİNE HEM DE MOTORİNE İNDİRİM

Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,09 TL'ye, Ankara'da 41,06 TL'ye ve İzmir'de 41,31 TL'ye düşecek.