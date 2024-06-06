SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Yarından itibaren pompaya yansıyacak

Araç sahiplerini ilgilendiren haber az önce geldi. Sektör kaynaklarına göre yarın geceden itibaren benzine 1,35 TL, motorine ise 1 TL indirim gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:21
Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Yarından itibaren pompaya yansıyacak 1

Milyonlarca araç sahibini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim başladı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Yarından itibaren pompaya yansıyacak 2

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Yarından itibaren pompaya yansıyacak 3

HEM BENZİNE HEM DE MOTORİNE İNDİRİM

Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,09 TL'ye, Ankara'da 41,06 TL'ye ve İzmir'de 41,31 TL'ye düşecek.

SON DAKİKA