Bu tatil süreci 20-21 Haziran tarihleri için verilecek 2 gün idari izinle 9 güne uzatıldı. Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak.

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Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip uzatılabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...