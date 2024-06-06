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Bayramda çalışana ek ödeme! Birçok kişi bu detayları bilmiyor! Rakam belli oldu

Kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne çıkarılırken, özel sektörde çalışanlara da 2 günlük izinle bu imkan var. Bayramda izin yapamayıp çalışanları ise ek ödeme bekliyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:08 Güncelleme 06 Haziran 2024, 10:19
Bayramda çalışana ek ödeme! Birçok kişi bu detayları bilmiyor! Rakam belli oldu 1

Kurban Bayramı yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde geldi. Bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bu yıl arife günü 15 Haziran, Kurban Bayramı da 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor.

Bayramda çalışana ek ödeme! Birçok kişi bu detayları bilmiyor! Rakam belli oldu 2

Bu tatil süreci 20-21 Haziran tarihleri için verilecek 2 gün idari izinle 9 güne uzatıldı. Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak.

Bayramda çalışana ek ödeme! Birçok kişi bu detayları bilmiyor! Rakam belli oldu 3

Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip uzatılabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...

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