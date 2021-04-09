Bugünkü
Takvim

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

İkinci el araç fiyatlarının yükselmesi ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler sıfır otomobillerin kampanyalarına yöneldi. Markalar da alıcılarına tarihin en büyük fırsatlarını sunmaya başladı. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. İşte Opel, Honda, Renault, Mitsubishi, Nissan, Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Seat, Peugeot, Alfa Romeo, Cıtroen 2021 sıfır otomobil kampanyaları ve markaların en ucuz modelleri..

09.04.2021 10:24 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:40
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Honda, Renault,Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

Araç sahibi olmak isteyenler ikinci eldeki yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır otomobil tarafındaki fırsatları araştırırken markalardan da kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. İşte Opel, Honda, Renault, Mitsubishi, Nissan, Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Seat, Peugeot, Alfa Romeo, Cıtroen 2021 sıfır otomobil kampanyaları ve markaların en ucuz modelleri..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Honda, Renault,Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

Sıfır araç sahibi, olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Honda, Renault,Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları ise faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyor.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Honda, Renault,Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

İşte sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürecek son kampanyalar..

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Honda, Renault,Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor.