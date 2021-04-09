Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Görülmemiş kampanya! Sıfır araçlarda büyük fırsat! Opel, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat...

İkinci el araç fiyatlarının yükselmesi ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler sıfır otomobillerin kampanyalarına yöneldi. Markalar da alıcılarına tarihin en büyük fırsatlarını sunmaya başladı. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. İşte Opel, Honda, Renault, Mitsubishi, Nissan, Bmw, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Seat, Peugeot, Alfa Romeo, Cıtroen 2021 sıfır otomobil kampanyaları ve markaların en ucuz modelleri..

09.04.2021 10:24 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





