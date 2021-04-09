Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat! Halkbank girişimcilere 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli franchising kredisi müjdesi!
Devlet bankalarının kredi dayanakları tüm sürati ile devam ederken özellikle de istihdamı destekleyecek ve ekonomiyi kuvvetlendirecek alanlarda ki yardımlar sürat kazanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan lave istihdam finansman dayanağı kampanyasına ek olarak Halkbank yeni bir kredi özelliğini duyurdu. Kendi işini kurmak ve bunun içinde franchise ismi ile anılan bayilik sistemi almak isteyen bireylere Halk Bankası yardım kredisi verecek. Halkbank Franchising Kredisi kutusunda 60 ay vadeli ve ilk 6 ayı ödemesiz yarıyıllı kredi yardımı sağlanacak.
Halk Bankası destek kredisi paketleri arasında yer alan franchising kredisi paketinde, "Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut işlerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyenler için yeni bir kredi hazırladık'' açıklaması yaptı. Franchising kendi sektöründe başarılı olan bir markanın isim hakkının sözleşme karşılığı kullanmasıdır. Franchising'i piyasada kendini kanıtlamış, ispatlamış olan markaların desteği ve kendilerine verdiği güvence ile belli bir ücret karşılığında işletmelerin isim hakkını kullanmasına denir. Kısaca açıklamak gerekirse, ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin dağıtımında kullanılan hizmet türüdür.
Franchising Kredisi
Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut işlerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyenler için yeni bir kredi hazırladık. Avantajlı faiz oranı ve vade seçenekleri ile sunulan krediyle, franchise giriş bedeli ödemesi ve işyerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan harcamalar için finansman desteği sağlıyoruz.
Kredilere, ilk yıla mahsus olmak üzere azami 6 ay ödemesiz dönem verilebilmektedir.
Kredi limiti, franchise giriş bedeli ile işyerinde kullanılacak demirbaşların temin edilmesi, firma faaliyet alanının dekorasyonunun
yapılması ve mevcut işyeri için yapılacak tüm harcamaların yüzde 75'i olarak belirlenmektedir.