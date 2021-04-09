Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsat! Halkbank girişimcilere 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli franchising kredisi müjdesi!

Halk Bankası destek kredisi paketleri arasında yer alan franchising kredisi paketinde, "Franchising sistemi ile kendi işini kurmak ya da mevcut işlerinin yanı sıra yeni bir alanda faaliyet göstermek isteyenler için yeni bir kredi hazırladık'' açıklaması yaptı. Franchising kendi sektöründe başarılı olan bir markanın isim hakkının sözleşme karşılığı kullanmasıdır. Franchising'i piyasada kendini kanıtlamış, ispatlamış olan markaların desteği ve kendilerine verdiği güvence ile belli bir ücret karşılığında işletmelerin isim hakkını kullanmasına denir. Kısaca açıklamak gerekirse, ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin dağıtımında kullanılan hizmet türüdür.