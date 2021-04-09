4.500 lira nakit avans fırsatı doğuyor! Milyonların gözü kulağı bu gelişmede! SSK Bağkur emeklileri için...

4.500 lira nakit avans fırsatı doğuyor! Milyonların gözü kulağı bu gelişmede! Emekliler nakit avans ödemeleri hakkında detayları merak ediyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.