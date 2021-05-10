Araç alacaklar için Mayıs kampanyaları! 100 bin TL destek fırsatı dikkat çekiyor! Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot…

Yeni bir araç almak ya da elindekini yenilemek isteyenler güncel Mayıs ayı otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot ve daha pek çok marka sunduğu cazip fırsatlar ile ön plan çıkıyor. Özellikle 100 bin TL destek fırsatı dikkat çekiyor. Aylık olarak yapılan kampanyalar ve destekler değişiklik gösterebilirken bazı markalarda devam ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan seçimi yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar…