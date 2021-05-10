Araç alacaklar için Mayıs kampanyaları! 100 bin TL destek fırsatı dikkat çekiyor! Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot…
Yeni bir araç almak ya da elindekini yenilemek isteyenler güncel Mayıs ayı otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot ve daha pek çok marka sunduğu cazip fırsatlar ile ön plan çıkıyor. Özellikle 100 bin TL destek fırsatı dikkat çekiyor. Aylık olarak yapılan kampanyalar ve destekler değişiklik gösterebilirken bazı markalarda devam ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan seçimi yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar…
Yeni bir araç almak ya da elindekini yenilemek isteyenler güncel Mayıs ayı otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot ve daha pek çok marka sunduğu cazip fırsatlar ile ön plan çıkıyor. Özellikle 100 bin TL destek fırsatı dikkat çekiyor. Aylık olarak yapılan kampanyalar ve destekler değişiklik gösterebilirken bazı markalarda devam ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan seçimi yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar…
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen fakat araç sahibi olmak için güncel kampanyaları inceleyen vatandaşlar için çok güzel seçenekler var. Mayıs ayına özel Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot gibi markalar kampanyalarını sunuyor. Özellikle 100 bin TL destek fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor. Sıfır araç sahibi olmak için en uygun ödeme planlarını sunan Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot otomobik kampanyalarına ilişkin bilgileri haberimizden inceleyerek hayalini kurduğunuz araca kavuşabilirsiniz.
Kia Sportage Mayıs'ta da çok iddialı!
Sportage 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla!
Kampanya 05-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilmektedir.
Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.