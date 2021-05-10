RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi... AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

10.05.2021 16:28 - Son Güncelleme: 10.05.2021 16:28
SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

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SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.

SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

Bireysel Emeklik Sistemi'ndeki (BES) 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme yürürlüğe girmişti. BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

Buna göre, emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek ve katılımcılar piyasadaki tüm şirketlerin fonlarını portföylerine ekleyebilecek.