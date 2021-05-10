RAMAZAN İMSAKİYE
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Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

Koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin durması talebin 2. el araca yönelmesine neden olmuştu. Araba sahibi olmak isteyenler her gün otomobil fiyatlarını araştırırken beklenen tarih verildi. Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne? İşte detaylar…

10.05.2021 17:09 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:09
Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

Araba almayı planlayan herkesi ilgilendiriyor. Fiyatlar ucuzlayacak. Tarih belli oldu. Arabada tercihler her geçen gün değişiyor. Bu değişiklikler fiyatlara da yansıyacak.

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Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

Tüketicilerin tercihleri gelişen teknoloji ile birlikte hızla değişiyor. Bu değişime otomobiller de ayak uydurdu. Finansal analiz platformu BloombergNef'in tahminlerine göre elektrikli otomobiller ve kamyonetler, 2027 yılına kadar geleneksel ve fosil yakıtla çalışan araçlardan daha ucuz olacak.

Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

Aynı zamanda, pil üretiminin maliyetinin azalması ve hükümetlerin iklim değişikliğine yönelik daha sıkı emisyon düzenlemeleri, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara olan talebin hızla artmasını sağlayacak.

Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

Uzmanlar, şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin vergi öncesi perakende fiyatının 33 bin 300 euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatını ise 18 bin 600 euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz aldı. Ancak, uzmanlar 2026'da her ikisinin de yaklaşık 19 bin euroya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağını ve ilerleyen yıllarda elktrikli araçların daha da ucuzlayacağını tahmin ediyor.

Tarih verildi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında son durum ne?

2026 yılına kadar elektrikli sedanlar ve SUV'lar gibi daha büyük araçlar, benzinli ve dizel modeller kadar ucuza üretilecek. 2027 yılında ise bu araçlar, geleneksel yakıtlarla çalışan benzerlerinden daha ucuz olacak.