Arabalarda sıfır faiz de var, kasko indirimi de: İşte liste... Dacia, Ford, Nissan, Skoda ve Opel... Sıfır otomobilde 70.000 TL'lik indirim!

Pandemi ardından otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek amacıyla resmen indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıtada birtakım modellerde 70 bin TL'ye varan indirimler ve daha pek çok kampanya yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Örnek olarak Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400