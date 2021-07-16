Arabalarda sıfır faiz de var, kasko indirimi de: İşte liste... Dacia, Ford, Nissan, Skoda ve Opel... Sıfır otomobilde 70.000 TL'lik indirim!
Ve sıfır faiz müjdesi. 70.000 TL'lik indirim! Otomobil devlerinin Temmuz ayı kampanyaları belli oldu. Kimi markalar belli bir vade amacıyla faizi sıfırlarken kimi ise fiyatlarda indirime gitti. Bu anlamda Türkiye'nin en fazla satılan markası olan Opel'de Grandland X 379 bin 900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 100 bin TL, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile, Mokka 365 bin 900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 100 bin, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile, Crossland 227bin 900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 50 bin TL, 12 Ay, %0 faiz seçeneği ile, Insıgnıa 419 bin 300 TL 'den başlayan fiyatlarla.100 bin TL, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı ile satışa sunuluyor.
Pandemi ardından otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek amacıyla resmen indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıtada birtakım modellerde 70 bin TL'ye varan indirimler ve daha pek çok kampanya yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Örnek olarak Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400
Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları sunuluyor.