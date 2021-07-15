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Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş ev almanın hayalini kuruyor ve bunun için bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu haberimizde sizler için derledik. Peki emekliye sıfır faiz ile kredi veren bankalar var mı? Aylık düşük taksitlerle kolayca ödenecek krediler için kamu ve özel bankalar sıklıkla kampanyalar yapıyor. Peki emeklilerin yararlanacağı konut kredisinin şartları neler, hangi şartları taşımak gerekiyor?

15.07.2021 13:28 - Son Güncelleme: 15.07.2021 13:28
Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

Emekli vatandaşlar refah bir hayat yaşamak, sonrasında çocuklarına ve torunlarına da rahat bir hayat bırakmak adına ev sahibi olma hayali taşıyor. Emekli maaşına göre düşük taksitlerle ödeyebileceği konut kredilerini, şartlarının neler olduğunu gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar ile ilgili bilgileri haberimizde paylaştık, faiz oranları ve şartları da yer alıyor. Peki içlerinde sıfır faiz ile konut kredisi verenler var mı? İşte tüm detaylar…

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Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

EMEKLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank'tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;

Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması

Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,

Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.

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Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLE KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.