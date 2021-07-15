Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?
Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş ev almanın hayalini kuruyor ve bunun için bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu haberimizde sizler için derledik. Peki emekliye sıfır faiz ile kredi veren bankalar var mı? Aylık düşük taksitlerle kolayca ödenecek krediler için kamu ve özel bankalar sıklıkla kampanyalar yapıyor. Peki emeklilerin yararlanacağı konut kredisinin şartları neler, hangi şartları taşımak gerekiyor?
15.07.2021 13:28
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:28
Emekli vatandaşlar refah bir hayat yaşamak, sonrasında çocuklarına ve torunlarına da rahat bir hayat bırakmak adına ev sahibi olma hayali taşıyor. Emekli maaşına göre düşük taksitlerle ödeyebileceği konut kredilerini, şartlarının neler olduğunu gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar ile ilgili bilgileri haberimizde paylaştık, faiz oranları ve şartları da yer alıyor. Peki içlerinde sıfır faiz ile konut kredisi verenler var mı? İşte tüm detaylar…
Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.
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