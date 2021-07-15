Emeklilerin ev hayalini gerçekleştirecek fırsat! Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar! Sıfır faiz var mı?

Emekli vatandaşlar refah bir hayat yaşamak, sonrasında çocuklarına ve torunlarına da rahat bir hayat bırakmak adına ev sahibi olma hayali taşıyor. Emekli maaşına göre düşük taksitlerle ödeyebileceği konut kredilerini, şartlarının neler olduğunu gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Emekliye düşük faizli konut kredisi veren bankalar ile ilgili bilgileri haberimizde paylaştık, faiz oranları ve şartları da yer alıyor. Peki içlerinde sıfır faiz ile konut kredisi verenler var mı? İşte tüm detaylar…