2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuzluk yaşayan vatandaşlar araba alma hayalini ertelemek istemiyor ve bu noktada bankaların kredi oranlarını sıklıkla araştırıyor. 2. el araç araç için. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankaların güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. Faiz oranı ve ödeme şekillerine, şartlarına göre bütçenize en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. Bankaların 2. el araç araç kredisi için başvuru şartları nelerdir?