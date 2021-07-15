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2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Gündemde yüzbinlerce vatandaş araç almanın hayalini kuruyor ve bankaların faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. 2. el araç alacaklara müjdeli haber geldi ve düşük faiz oranı ile aylık kolay şekilde ödenen taksitlerden yararlanmak isteyenler bu habere çok sevinecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalardan taşıt kredisi kullanmak isteyenlerin hangi şartları taşıyor olması gerekiyor? Uygun fiyatla, zorlanmadan ödemelerle araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek olan özel ve devlet bankalarının 2. el araç araç için faiz oranlarını haberimizde derledik.

15.07.2021 15:33 - Son Güncelleme: 15.07.2021 15:33
2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuzluk yaşayan vatandaşlar araba alma hayalini ertelemek istemiyor ve bu noktada bankaların kredi oranlarını sıklıkla araştırıyor. 2. el araç araç için. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankaların güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. Faiz oranı ve ödeme şekillerine, şartlarına göre bütçenize en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. Bankaların 2. el araç araç kredisi için başvuru şartları nelerdir?

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2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Vakıfbank Kampanya Koşulları

VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor.

2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Bunun haricinde ise her kasko değeri için ortaya çıkan vade fırsatı birbirinden farklı oluyor. Kasko değeri 120.000 TL ve daha düşük olan araçlarda kredi vadesi 60 ay,

2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

120.001-300.000 TL arasında olan araçlarda vade 48 ay, 300.001-750.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ay ve kasko değeri 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.

2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Ödeme Seçenekleri

60 aya kadar vade ve %1,50'lik düşük faiz oranının dışında aylık taksitlerinizi istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca VakıfBank'tan aldığınız kredinizi şimdi alıp ödemeye 3 ay sonra başlama şansına da sahipsiniz;