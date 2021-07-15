2. el araç alacaklara müjde! Bankalardan düşük faiz oranları araç kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…
Gündemde yüzbinlerce vatandaş araç almanın hayalini kuruyor ve bankaların faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. 2. el araç alacaklara müjdeli haber geldi ve düşük faiz oranı ile aylık kolay şekilde ödenen taksitlerden yararlanmak isteyenler bu habere çok sevinecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankalardan taşıt kredisi kullanmak isteyenlerin hangi şartları taşıyor olması gerekiyor? Uygun fiyatla, zorlanmadan ödemelerle araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek olan özel ve devlet bankalarının 2. el araç araç için faiz oranlarını haberimizde derledik.
Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuzluk yaşayan vatandaşlar araba alma hayalini ertelemek istemiyor ve bu noktada bankaların kredi oranlarını sıklıkla araştırıyor. 2. el araç araç için. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi bankaların güncel faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. Faiz oranı ve ödeme şekillerine, şartlarına göre bütçenize en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. Bankaların 2. el araç araç kredisi için başvuru şartları nelerdir?
Vakıfbank Kampanya Koşulları
VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor.