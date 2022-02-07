Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…

İhtiyacına uygun arabayı bütçesini zorlamadan almak isteyenlerin en merak ettiği konu hiç şüphesiz ki fiyatlar oluyor. Markaları ve modelleri fiyatları yönünden karşılaştırmak isteyenler istedikleri özellikleri taşıyan aracı ekonomik fiyatla almak için güncel satış fiyatının ne olduğunu merak ediyor. 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti ve Renault, Honda, Opel, Ford gibi daha pek çok markanın güncel rakamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.