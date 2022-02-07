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Haberler Ekonomi Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…

Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…

Binlerce kişinin en büyük hayalleri arasında araba sahibi olmak yer alıyor ve markaların sık sık güncellenen otomobil modellerinin fiyatları merak ediliyor. 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti ve hem bütçesine hem de ihtiyaçlarına uygun araba bulmak isteyenler tek tek bayileri gezmek yerine internet üzerinden güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Renault, Honda, Opel, Ford gibi daha pek çok markanın hangi modellerinin ne kadardan satışa sunulduğunu haberimizde derledik.

07.02.2022 21:10 - Son Güncelleme: 07.02.2022 21:10
Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…

İhtiyacına uygun arabayı bütçesini zorlamadan almak isteyenlerin en merak ettiği konu hiç şüphesiz ki fiyatlar oluyor. Markaları ve modelleri fiyatları yönünden karşılaştırmak isteyenler istedikleri özellikleri taşıyan aracı ekonomik fiyatla almak için güncel satış fiyatının ne olduğunu merak ediyor. 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti ve Renault, Honda, Opel, Ford gibi daha pek çok markanın güncel rakamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…
RENAULT YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2022

Joy 1.0 Sce 65 bg 248.100 ₺
Joy 1.0 TCe ECO 100bg 296.300 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 312.100 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 320.300 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 373.300 ₺
Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…
RENAULT YENİ TALİANT FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2022
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Joy 1.0 Sce 65 bg 286.600 ₺ 301.000 ₺
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 323.900 ₺ 359.000 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 354.400 ₺ 368.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 376.900 ₺ 391.000 ₺
Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…
RENAULT YENİ CAPTUR FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2022
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 526.200 ₺ 551.900 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 557.300 ₺ 583.900 ₺
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 580.300 ₺ 606.000 ₺
Araba sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmeyin! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları değişti! Renault, Honda, Opel, Ford fiyatı…
RENAULT YENİ MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2022
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Joy 1.3 TCe 140 bg 362.100 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 368.500 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 430.900 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 442.200 ₺
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