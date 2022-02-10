BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı güzelliğini düşünenler için fırsatlar! 7,90 TL’den satışta! Işıltılı yüz bakım maskesi…

Her Salı ve Cuma günleri heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler güncel kataloğu özellikle güzelliğine düşünenleri oldukça mutlu edecek. Dudak balmı 7,90 TL'den satışta olacak, Dermokil Killi Krem 15,90 TL, Golden Rose Mat Ruj 18,90 TL, Pure Korean Yüz Bakım Maskesi 39,90 TL'den alıcı bulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı indirimli ürünlerini haberimizden inceleyip alacaklarınızın listesini yaparak markete gidebilirsiniz. Ayrıca BİM'de bu Salı giyimden atıştırmalık gıda ürünlerine kadar seçenekler de yer alıyor.