BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı güzelliğini düşünenler için fırsatlar! 7,90 TL’den satışta! Işıltılı yüz bakım maskesi…
BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı. Yarın erken saatlerde evine en yakın market şubesini ziyaret edecek olanlar şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor. BİM indirimlerinde bu Salı özellikle güzellik ürünlerindeki fırsatlar ön plana çıkıyor. Atıştırmalık ürün çeşitlerinde de ekonomik fiyatlar dikkat çekiyor. BİM'de Ülker Çikolatalı Gofret 5'li paket 9,50 TL, Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8'li paket 15, 25 TL, Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi büyük boy atıştırmalık 7,25 TL olmak üzere daha pek çok seçenek sizleri bekliyor.
10.02.2022 16:51
- Son Güncelleme: 10.02.2022 16:51
Her Salı ve Cuma günleri heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler güncel kataloğu özellikle güzelliğine düşünenleri oldukça mutlu edecek. Dudak balmı 7,90 TL'den satışta olacak, Dermokil Killi Krem 15,90 TL, Golden Rose Mat Ruj 18,90 TL, Pure Korean Yüz Bakım Maskesi 39,90 TL'den alıcı bulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı indirimli ürünlerini haberimizden inceleyip alacaklarınızın listesini yaparak markete gidebilirsiniz. Ayrıca BİM'de bu Salı giyimden atıştırmalık gıda ürünlerine kadar seçenekler de yer alıyor.